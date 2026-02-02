Ричмонд
Звезда сериала «Кадетство» Захарова показала, как выглядит без макияжа

Актриса Елена Захарова снялась без макияжа на отдыхе

Звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова показала, как выглядит без макияжа. Актриса снялась после спа-процедур и опубликовала честное фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Захарова показала, как выглядит без макияжа
Захарова показала, как выглядит без макияжаИсточник: www_gazeta_ru

«После массажа головы. Полный релакс», — отметила артистка.

Знаменитость проводит отпуск на Мальдивах. Захарова признавалась подписчикам, что несколько лет мечтала об этой поездке.

Актриса недавно призналась, что уже несколько лет не может избавиться от лишних килограммов. По словам артистки, она убрала из рациона вредную еду, но это не решило проблему. Звезда не комплексует по этому поводу и довольна тем, как «сохранилась» в 50 лет.

Ранее Елена Захарова станцевала в бикини на пляже.