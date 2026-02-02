Звезда сериала «Кадетство» Захарова показала, как выглядит без макияжа

Актриса недавно призналась, что уже несколько лет не может избавиться от лишних килограммов. По словам артистки, она убрала из рациона вредную еду, но это не решило проблему. Звезда не комплексует по этому поводу и довольна тем, как «сохранилась» в 50 лет.