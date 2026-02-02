Ксения Алферова показала редкие кадры со своей бабушкой Ксенией Архиповной. Актриса сообщила, что ее родственница отмечает день рождения — ей исполнилось 104 года.
51-летняя актриса поговорила с бабушкой, уточнив, сколько ей лет. Ксения Архиповна сказала, что ей еще мало лет, а много будет, когда исполнится 200. Она также обратилась к публике и пожелала всем быть счастливыми в жизни.
«Желаю всем быть здоровыми, красивыми, не терять ничего в жизни. Все только находить», — отметила Ксения Архиповна.
Алферова подарила бабушке большой торт с ягодами и цветами, а также с надписью «С днем рождения, БаМа!!». Актриса раскрыла поклонниками секрет долголетия своей родственницы.
«Вот на кого нам всем надо равняться! Знаете секрет бабушкиного долголетия? Секрет ее красоты и душевной молодости? В Любви к людям! Душа у бабушки светится, поскольку она всю жизнь отдавала. Знает, понимает, что главное в жизни — взаимность, с людьми и Богом! А настоящая взаимность невозможна без открытости, без принятия человека целиком, без благодарности и верности», — отметила дочь Ирины Алферовой.
Она призналась, что бабушка всегда благодарит Бога за все, что он ей дает. Несмотря на то, что Ксения Архиповна сталкивалась в жизни с различными трудностями и испытаниями, она все равно сохранила любовь в своем сердце. По словам Алферовой, бабушка всегда очень чутко относилась к любому человеку, который был с ней рядом, и ставила всегда на первое место других, а не себя.
«Мы не можем быть источником света, но мы можем свет божественный принимать и отражать. Но это происходит только с благодарностью и молитвой. Она принимает и отражает этот свет сполна! И у нее всегда можно учиться искусству радости жизни. У них с жизнью это взаимно. Они друг другу рады», — подчеркнула артистка.
Она добавила, что человек, который погряз в эгоизме и гордыне, так не светится в таком возрасте. По словам знаменитости, вечная молодость — в живой душе.
«Вечная молодость, к которой сейчас все стремятся, не в отсутствии морщин, а в живой душе. А живой душа может быть только через покаяние. Это награда для тех, кому Бог нужен и люди нужны, для тех, кто служит, любит и отдает. Обнимаем и радости жизни желаем, ваши Ксюши», — заключила артистка.
Накануне Ксения Алферова подтвердила развод с Егором Бероевым после 25 лет брака.