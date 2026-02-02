Она призналась, что бабушка всегда благодарит Бога за все, что он ей дает. Несмотря на то, что Ксения Архиповна сталкивалась в жизни с различными трудностями и испытаниями, она все равно сохранила любовь в своем сердце. По словам Алферовой, бабушка всегда очень чутко относилась к любому человеку, который был с ней рядом, и ставила всегда на первое место других, а не себя.