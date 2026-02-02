Актер из «Универа» Николай Ткаченко погиб на СВО в возрасте 36 лет

Артист родился 1 сентября 1989 года. Он снялся в ряде российских фильмов и сериалов, в том числе комедийных проектах «СашаТаня», «Нереалити», а также в сериале «Три плюс три» и других работах. Артист участвовал в постановках Театра современной драматургии и был заметной фигурой в отечественном кино и театре.