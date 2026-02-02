Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер из «Универа» Николай Ткаченко погиб на СВО в возрасте 36 лет

Российский актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по сериалам «Универ» и «СашаТаня», ушел на СВО и погиб во время выполнения боевого задания
Актер из «Универа» Ткаченко погиб на СВО в возрасте 36 лет
Актер из «Универа» Ткаченко погиб на СВО в возрасте 36 летИсточник: www_aif_ru

Российский актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в телевизионных сериалах и театральных постановках, погиб в январе 2026 года в зоне специальной военной операции, сообщает Кино-театр.ру.

Артист родился 1 сентября 1989 года. Он снялся в ряде российских фильмов и сериалов, в том числе комедийных проектах «СашаТаня», «Нереалити», а также в сериале «Три плюс три» и других работах. Артист участвовал в постановках Театра современной драматургии и был заметной фигурой в отечественном кино и театре.

После начала СВО Ткаченко добровольно ушел на службу. По данным открытых источников, он продолжил службу на линии соприкосновения и выполнял боевые задачи в составе одной из воинских частей. В январе 2026 года актер погиб при выполнении боевого задания на территории проведения СВО.