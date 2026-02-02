Актер из «Универа» Николай Ткаченко погиб на СВО в возрасте 36 лет

Российский актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в телевизионных сериалах и театральных постановках, погиб в январе 2026 года в зоне специальной военной операции, сообщает Кино-театр.ру.
Артист родился 1 сентября 1989 года. Он снялся в ряде российских фильмов и сериалов, в том числе комедийных проектах «СашаТаня», «Нереалити», а также в сериале «Три плюс три» и других работах. Артист участвовал в постановках Театра современной драматургии и был заметной фигурой в отечественном кино и театре.
После начала СВО Ткаченко добровольно ушел на службу. По данным открытых источников, он продолжил службу на линии соприкосновения и выполнял боевые задачи в составе одной из воинских частей. В январе 2026 года актер погиб при выполнении боевого задания на территории проведения СВО.