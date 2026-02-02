Стивен Спилберг получил Grammy за фильм о музыке Джона Уильямса

Джон Уильямс, за фильм о котором Спилберг был удостоен Grammy, — американский композитор, автор музыки более чем к 150 кинокартинам, в том числе к сериям фильмов «Звездные войны» и «Гарри Поттер», лентам «Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера» и другим. Лауреат пяти премий «Оскар» (1972−1994), четырех премий «Золотой глобус» (1976, 1978, 1983, 2006) и 24 премий Grammy (1976−2018). Является вторым среди рекордсменов по количеству номинаций на «Оскар» — выдвигался на соискание этой награды 50 раз.