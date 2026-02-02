Стивен Спилберг получил Grammy за фильм о музыке Джона Уильямса

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг получил премию Grammy в номинации «Лучший музыкальный фильм» за продюсирование картины «Музыка Джона Уильямса» (Music by John Williams, 2024) о творчестве композитора. Об этом сообщил журнал Variety.
Теперь Спилберг является обладателем статуса ЭГОТ — членом списка знаменитостей, получивших за свою карьеру премии Emmy, Grammy, «Оскар» и Tony, отмечает журнал. Он присоединился в этом списке к Одри Хэпберн, Вупи Голдберг, Элтону Джону и другим звездам. Всего перечень состоит из 22 человек, если считать только конкурентные премии.
У Спилберга три премии «Оскар» — в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура» за картину «Список Шиндлера» (Schindler’s List, 1993) и в номинации «Лучший фильм» за «Спасти рядового Райана» (Saving Private Ryan, 1998). Он также является лауреатом 12 премий Emmy и премии Tony за продюсирование мюзикла «Странная петля» (A Strange Loop).
Джон Уильямс, за фильм о котором Спилберг был удостоен Grammy, — американский композитор, автор музыки более чем к 150 кинокартинам, в том числе к сериям фильмов «Звездные войны» и «Гарри Поттер», лентам «Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера» и другим. Лауреат пяти премий «Оскар» (1972−1994), четырех премий «Золотой глобус» (1976, 1978, 1983, 2006) и 24 премий Grammy (1976−2018). Является вторым среди рекордсменов по количеству номинаций на «Оскар» — выдвигался на соискание этой награды 50 раз.