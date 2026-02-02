В Болгарии в феврале покажут современные российские фильмы

«Весь месяц киноманам у нас в Русском доме в Софии будет очень интересно. Зрителям скучать не придется, потому что у нас получится настоящий праздник — месяц современного российского кино, который завершит новый блокбастер — фильм “Кракен” Николая Лебедева. Важно, что он любезно согласился приехать к нам в гости и лично представлять эту картину. Я уверен, что это будет вдвойне интересно», — рассказал Ястреба.