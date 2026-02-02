В Болгарии в феврале покажут современные российские фильмы

СОФИЯ, 1 февраля. /ТАСС/. Последний зимний месяц подарит болгарскому зрителю российские кинопремьеры. Об этом ТАСС сообщил руководитель сектора кино в Русском доме в Софии Владимир Ястреба.
«Февраль будет богатым месяцем на кинособытия в Болгарии, он будет месяцем российских премьер. Мы постараемся показать современное российское кино, в том числе кинокомедии, семейные и военные фильмы», — сообщил Ястреба.
В программу февральского кинопоказа включены «Один день в Стамбуле», созданный в жанре трагикомедии театром «Квартет И», приключенческий фильм «Сивка-Бурка» режиссера Владимира Штерянова, «Беги» — Романа Артемьева, мелодрама «Двое в одной жизни, не считая собаки» — Андрея Зайцева, «Август» — Никиты Высоцкого, «Кракен» — Николая Лебедева и другие.
«Весь месяц киноманам у нас в Русском доме в Софии будет очень интересно. Зрителям скучать не придется, потому что у нас получится настоящий праздник — месяц современного российского кино, который завершит новый блокбастер — фильм “Кракен” Николая Лебедева. Важно, что он любезно согласился приехать к нам в гости и лично представлять эту картину. Я уверен, что это будет вдвойне интересно», — рассказал Ястреба.
Он подчеркнул, что «февраль в Болгарии будет месяцем современного российского кино, который не оставит болгарских зрителей равнодушными».