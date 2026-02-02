Ричмонд
Илон Маск раскритиковал экранизацию «Одиссеи» Нолана из-за чернокожей актрисы

Маск раскритиковал Нолана из-за слуха, что актриса Лупита Нионго исполнит роль Елены Прекрасной
Лупита Нионго
Лупита НионгоИсточник: Rex / Fotodom.ru

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск в социальной сети X раскритиковал экранизацию «Одиссеи» от Кристофера Нолана из-за слуха о том, что роль Елены Троянской (Елены Прекрасной) исполнила оскароносная чернокожая актриса Лупита Нионго.

В ответ на пост о возможном выборе артистки на роль бизнесмен написал, что «Крис Нолан потерял свою честность».

Он опубликовал свой комментарий на фоне критики в социальных сетях, где люди обвиняют этот фильм в исторической неточности и повестке, следующей современным голливудским трендам.

Главные роли в фильме исполнили известные голливудские актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон.

В мировой прокат картина выйдет 17 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что Трэвис Скотт сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана.