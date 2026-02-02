Максим Аверин рассказал о конфликте с Еленой Яковлевой

«Я просто сказал: “Какой мне танец перед вами станцевать, чтобы вы меня хотя бы учитывали?” И все. И вспыхнуло. Ну вспыхнуло — потушили. Все нормально. Людям что? Смотрят, а в кадре есть прекрасная живая история», — поделился артист.