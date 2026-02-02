Максим Аверин рассказал о конфликте с Еленой Яковлевой

Актер Максим Аверин рассказал в интервью Надежде Стрелец, что у него случались конфликты с коллегой Еленой Яковлевой на съемках сериала «Склифосовский».
По словам артиста, он и Яковлева «очень хорошо потерлись» на съемочной площадке. Артист подчеркнул, что любит таких партнеров по кадру, потому что это может создать химию между персонажами в картине.
Актер назвал крутым и клевым, что между ним и коллегой случилось противостояние. Как подчеркнул актер, это привело к хорошему результату на проекте.
«Я просто сказал: “Какой мне танец перед вами станцевать, чтобы вы меня хотя бы учитывали?” И все. И вспыхнуло. Ну вспыхнуло — потушили. Все нормально. Людям что? Смотрят, а в кадре есть прекрасная живая история», — поделился артист.
