Максим Аверин рассказал о конфликте с Еленой Яковлевой

Артист подчеркнул, что любит таких партнеров по кадру, с которыми можно создать химию на экране
Елена Яковлева, Максим Аверин, Роман Мадянов в сериале «Склифосовский»
Елена Яковлева, Максим Аверин, Роман Мадянов в сериале «Склифосовский»

Актер Максим Аверин рассказал в интервью Надежде Стрелец, что у него случались конфликты с коллегой Еленой Яковлевой на съемках сериала «Склифосовский».

По словам артиста, он и Яковлева «очень хорошо потерлись» на съемочной площадке. Артист подчеркнул, что любит таких партнеров по кадру, потому что это может создать химию между персонажами в картине.

Актер назвал крутым и клевым, что между ним и коллегой случилось противостояние. Как подчеркнул актер, это привело к хорошему результату на проекте.

«Я просто сказал: “Какой мне танец перед вами станцевать, чтобы вы меня хотя бы учитывали?” И все. И вспыхнуло. Ну вспыхнуло — потушили. Все нормально. Людям что? Смотрят, а в кадре есть прекрасная живая история», — поделился артист.

Ранее Максим Аверин рассказал о первом гонораре в «Глухаре».