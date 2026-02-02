Максим Аверин рассказал, почему отказывается выступать на корпоративах

«Если я понимаю, что дело горит, что это мне нужно и в моих интересах, потому что на экране я, то я могу пожертвовать переработками. Бывало, что когда я и бесплатно все делал. Ну знаю я, что нет этих денег. Для меня они какие-то крохи собрали, а я говорю: “Уберите, не надо, я все сделаю”. Потому что я вижу запал искренний. А говорить “нет”, когда запала этого нет, и тебя просто имеют как хотят», — поделился актер.