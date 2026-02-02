Ричмонд
Максим Аверин рассказал, почему отказывается выступать на корпоративах

Актер Максим Аверин заявил, что не выступает перед едящими людьми
Максим Аверин
Максим АверинИсточник: Legion-Media.ru

Актер Максим Аверин признался в интервью Надежде Стрелец, что отказывается выступать на корпоративах, где люди едят.

Как отметил артист, он ставит перед заказчиками условия, что будет выступать на частном мероприятии, если в этот момент никто из зрителей не ест.

«Мне странно среди тарелок что-то читать. Однажды я так ушел просто с корпоратива. Просто ушел. А я не знаю (как они отреагировали)», — поделился артист.

Актер уточнил, что в тогда уже отработал большую часть своих обязанностей. Артист признался, что сейчас учится говорить «нет». По словам актера, за свой многолетний стаж в карьере он часто слышал фразу: «Войдите в наше положение».

«Если я понимаю, что дело горит, что это мне нужно и в моих интересах, потому что на экране я, то я могу пожертвовать переработками. Бывало, что когда я и бесплатно все делал. Ну знаю я, что нет этих денег. Для меня они какие-то крохи собрали, а я говорю: “Уберите, не надо, я все сделаю”. Потому что я вижу запал искренний. А говорить “нет”, когда запала этого нет, и тебя просто имеют как хотят», — поделился актер.

Ранее Максим Аверин рассказал о первом гонораре в «Глухаре».