Ричмонд
Вин Дизель анонсировал «Форсаж: Навсегда»

Актер Вин Дизель сообщил, что «Форсаж: Навсегда» выйдет в марте 2028 года
Вин Дизель
Вин ДизельИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Вин Дизель анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый сиквел «Форсажа». >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Форсаж: Навсегда» выйдет 17 марта 2028 года в мировом прокате. Картина станет продолжением десятой части франшизы.

«Никто не говорил, что путь будет легким… Но это наш путь. Путь, который определил нас и стал нашим наследием. А наследие… длится вечно», — подписал публикацию артист.

В декабре 2025-го артист сообщил, что для нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду подготовили роль в новом фильме франшизы «Форсаж».

Ранее Вин Дизель поделился совместным снимком с 92-летним Майклом Кейном.