Вин Дизель анонсировал «Форсаж: Навсегда»

Американский актер Вин Дизель анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый сиквел «Форсажа». >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Форсаж: Навсегда» выйдет 17 марта 2028 года в мировом прокате. Картина станет продолжением десятой части франшизы.
«Никто не говорил, что путь будет легким… Но это наш путь. Путь, который определил нас и стал нашим наследием. А наследие… длится вечно», — подписал публикацию артист.
В декабре 2025-го артист сообщил, что для нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду подготовили роль в новом фильме франшизы «Форсаж».
Ранее Вин Дизель поделился совместным снимком с 92-летним Майклом Кейном.