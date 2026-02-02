Имя актера Леонардо ДиКаприо обнаружено в файлах Эпштейна

«Можешь подумать о ком-нибудь в Индии, Китае, Японии и так далее, кто может захотеть поддержки Леонардо ДиКаприо, Россия, машины и так далее. Он ищет товары не из США, чтобы поддержать и заработать немного денег», — говорится в письме.