Фильм о первой леди США «Мелания» стартовал с рекордными кассовыми сборами

Однако мнения о фильме со стороны зрителей и критиков значительно разошлись, подчеркнул журнал. Так, картина получила рейтинг всего 6% от экспертов на киносайте Rotten Tomatoes. При этом, оценка среди зрителей составила 98% на той же платформе, что является рекордным показателем среди 10 главных премьер этих выходных.