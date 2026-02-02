Ричмонд
В Иране арестовали сценариста, номинированного на «Оскар 2025»

NYT: власти Ирана арестовали сценариста и номинанта на «Оскар» Мехди Махмудяна
Кадр из фильма «Простая случайность»
Кадр из фильма «Простая случайность»

В Иране арестовали сценариста Мехди Махмудяна, который номинирован на «Оскар» за сценарий к фильму «Простая случайность». Его задержали из-за высказывание против подавления протестов властями, сообщает The New York Times (NYT).

«Иранский сценарист, номинированный на премию “Оскар”, был арестован в эти выходные после того, как подписал заявление, осуждающее правительство за жестокое подавление протестов», — говорится в публикации.

По данным базирующегося в США информагентства Human Rights Activists, Махмудян стал одним из нескольких человек, подписавших данное письмо, которые были задержаны в минувшие выходные. Всего под письмом стояли 17 подписей известных юристов, деятелей искусства и активистов.

Точных сведений о том, где находятся Махмудян и другие подписанты, не приводится. Подробности дел против них также неизвестны.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты — иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие.