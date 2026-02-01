Максим Аверин рассказал о первом гонораре в «Глухаре»

Актер Максим Аверин в интервью Надежде Стрелец опроверг, что получил 200$ в качестве первого гонорара за съемки в сериале «Глухарь».
Аверин заявил, что не помнит точную сумму. Артист не уточнил, гонорар был больше или меньше 200$. Актер признался, что в тот период ему было тяжело работать из-за большого количества проектов.
«Вот здесь театр “Сатирикон”, здесь телевидение, а здесь ВДНХ, где были павильоны “Глухаря”. Я так прожил три года. ВДНХ — Останкино — Театр. Театр — ВДНХ — Останкино. Они так распределили время, что забыли выделить его на сон. Они забыли его учесть просто. И все мне говорили: “Войдите в наше положение”. Кроме театра, потому что в театре ты не можешь условия ставить. Театр — это твое основное место работы по законодательству», — поделился артист.
Аверин подчеркнул, что никогда не отпрашивался у художественного руководителя театра «Сатирикон» Аркадия Райкина.
Аверин признался, что никто не ожидал успеха «Глухаря». В частности, он сам. Актер объяснил, что съемки первого сезона проходили в некомфортных условиях. Артист предположил, что проект получил любовь зрителя из-за сценария Ильи Куликова, который смог прописать реальность с живыми разговорами.