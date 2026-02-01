Максим Аверин рассказал о первом гонораре в «Глухаре»

«Вот здесь театр “Сатирикон”, здесь телевидение, а здесь ВДНХ, где были павильоны “Глухаря”. Я так прожил три года. ВДНХ — Останкино — Театр. Театр — ВДНХ — Останкино. Они так распределили время, что забыли выделить его на сон. Они забыли его учесть просто. И все мне говорили: “Войдите в наше положение”. Кроме театра, потому что в театре ты не можешь условия ставить. Театр — это твое основное место работы по законодательству», — поделился артист.