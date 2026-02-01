Ричмонд
Милош Бикович выступил против запрета голливудского кино

Актер заявил, что российскому кино не стоит бояться Голливуда
Милош Бикович
Милош Бикович

Актер Милош Бикович заявил в беседе с News.ru, что не стоит запрещать голливудские картины в России.

«Я бы никого не запрещал и не боялся бы ничего. Голливуд очень много хорошего делает и часто находится на передовой в кинематографе», — поделился артист.

Бикович поддержал развитие российского кино. Он заявил, что себя нужно уважать. По мнению актера, кинематограф вырос и стал более крепким в новых реалиях России по сравнению с прошлыми.

В декабре народный артист России Никита Михалков заявил об упадке уровня режиссуры. Он связал это с тем, что сейчас режиссером может стать любой, у кого есть деньги на съемки.

Михалков также пожаловался на огромную деградацию европейского и американского кино. Он считает, что зарубежные режиссеры перестали вкладывать «поиски смыслов» в свои работы.