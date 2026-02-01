Дочери Веры Глаголевой почтили ее память в Париже в день 70-летия актрисы

Веры Глаголевой не стало 16 августа 2017 года в немецкой клинике в возрасте 61 года от рака желудка. Ее упокоили на Троекуровском кладбище. За свою карьеру она сыграла 50 ролей в кино, сняла семь фильмов, участвовала в театральных антрепризах, пережила предательство мужа и жалела, что в свое время отказалась войти в состав труппы Театра на Малой Бронной.