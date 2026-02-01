Ричмонд
Дочери Веры Глаголевой почтили ее память в Париже в день 70-летия актрисы

Дочери Глаголевой собрались в Париже, чтобы вспомнить мать в день ее 70-летия
«Спасибо за все!": дочери Веры Глаголевой отметили 70-летие матери в Париже
«Спасибо за все!": дочери Веры Глаголевой отметили 70-летие матери в ПарижеИсточник: www_gazeta_ru

Семья актрисы Веры Глаголевой собралась 31 января в Париже, чтобы вместе вспомнить «самую мудрую и дорогую сердцу женщину» в день ее 70-летия. Об этом стало известно из соцсетей дочерей режиссера — Анны Нахапетовой и Настасьи Шубской.

Младшая дочь актрисы Шубская опубликовала в социальных сетях снимок — на фото сестры пересматривают семейные архивные кадры и делятся теплыми воспоминаниями о матери.

Анна Нахапетова, в свою очередь, разместила в блоге пост: «Спасибо за все воспоминания и с днем рождения на небесах! Твоя душа витает в залитом солнцем небе, в шепоте ветра, в каждом мгновении!».

Дочери также опубликовали видеоролики, сделанные во время семейной встречи. Они устроили застолье в Париже, во время которого делились воспоминаниями об актрисе — в том числе рассматривали архивные фотографии с ней.

Веры Глаголевой не стало 16 августа 2017 года в немецкой клинике в возрасте 61 года от рака желудка. Ее упокоили на Троекуровском кладбище. За свою карьеру она сыграла 50 ролей в кино, сняла семь фильмов, участвовала в театральных антрепризах, пережила предательство мужа и жалела, что в свое время отказалась войти в состав труппы Театра на Малой Бронной.