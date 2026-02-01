Шэрон Стоун заявила о контакте с потусторонним миром

В беседе с изданием Extra Шэрон Стоун сделала смелое заявление: ее успех в искусстве — результат контакта с потусторонним миром. Актриса заявила, что духи умерших направляют ее и дают ценные советы по композиции и выбору цвета при создании картин.
Оставшись наедине с собой во время пандемии, Шэрон превратила живопись в мощный инструмент сохранения душевного спокойствия. Череда семейных драм — смерть матери и трагическая гибель маленького племянника — не сломили ее, а открыли «портал» для общения с ушедшими.
«Я думаю, что этот канал действительно открылся потому, что многие члены моей семьи умерли, и умерли очень быстро за последние, может быть, три с половиной года… Я действительно слышу, как со мной говорит высшее сознание. Когда начали появляться эти портреты, они действительно заговорили со мной», — рассказала звезда фильма «Основной инстинкт» изданию Extra.