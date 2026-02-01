Шэрон Стоун заявила о контакте с потусторонним миром

«Я думаю, что этот канал действительно открылся потому, что многие члены моей семьи умерли, и умерли очень быстро за последние, может быть, три с половиной года… Я действительно слышу, как со мной говорит высшее сознание. Когда начали появляться эти портреты, они действительно заговорили со мной», — рассказала звезда фильма «Основной инстинкт» изданию Extra.