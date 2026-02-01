Брэд Питт заставил Анджелину Джоли обнародовать личную переписку через суд

Питт настаивает, что Джоли намеренно нарушила их соглашение, продав свою часть активов «третьей стороне» без его согласия, фактически пытаясь нанести ущерб его репутации и контролю над бизнесом. Если в документах найдутся доказательства того, что Джоли действовала из личной неприязни или с целью мести, ее юридическая позиция в деле о нарушении контракта может окончательно развалиться.