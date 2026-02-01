Брэд Питт заставил Анджелину Джоли обнародовать личную переписку через суд

Юридическая битва между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли вышла на новый этап, принеся долгожданный успех актеру. Камнем преткновения в этом многолетнем споре остается элитное французское поместье Château Miraval, за которое бывшие супруги ведут борьбу с момента своего расставания.
Высший суд Лос-Анджелеса вынес вердикт, согласно которому Анджелина обязана предоставить суду историю личных переписок за последние восемь лет. Эти документы касаются продажи ее доли в винодельческом бизнесе российскому миллиардеру Юрию Шефлеру.
Питт настаивает, что Джоли намеренно нарушила их соглашение, продав свою часть активов «третьей стороне» без его согласия, фактически пытаясь нанести ущерб его репутации и контролю над бизнесом. Если в документах найдутся доказательства того, что Джоли действовала из личной неприязни или с целью мести, ее юридическая позиция в деле о нарушении контракта может окончательно развалиться.
«Чем больше усилий прилагается для защиты документов, тем они важнее. Поэтому, учитывая значительные попытки Джоли по их защите, я бы предположил, что эти тексты и электронные письма ослабляют ее позиции в деле, возможно, даже фатально», — констатирует Бретт Уорд, партнер Blank Rome и эксперт в области семейного права, специализирующийся на сложных бракоразводных процессах.
Команда Джоли долгое время яростно сопротивлялась раскрытию этих данных, называя требования «навязчивыми» и «неуместными». Для 52-летнего Брэда Питта это решение стало самой значимой процессуальной победой за всё время тяжбы. Теперь 50-летней актрисе придется либо предъявить переписку, которая может скомпрометировать ее действия, либо искать пути для мирового соглашения на условиях бывшего супруга.