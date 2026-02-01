СМИ: Марго Робби боится потерять мужа из-за слухов о романе с Джейкобом Элорди

Сама же Марго на последних кадрах кажется растерянной, что эксперты связывают со страхом перед возможным разводом. В то же время Элорди подчеркнуто избегает любых двусмысленных жестов, что, по мнению аналитиков, может быть попыткой скрыть реальную близость или просто нежеланием провоцировать дальнейший конфликт в семье Робби.