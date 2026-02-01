Ричмонд
СМИ: Марго Робби боится потерять мужа из-за слухов о романе с Джейкобом Элорди

По данным инсайдеров, супруг актрисы, Том Акерли, в ярости из-за слухов о романе жены с Элорди
Джейкоб Элорди и Марго Робби
Джейкоб Элорди и Марго Робби

Марго Робби и Джейкоба Элорди подозревают в романе после съемок в «Грозовом перевале». Инсайдеры сообщают, что муж актрисы, Том Акерли, в ярости. Напряжение, возникшее из-за повышенного внимания прессы к «экранной химии» с Элорди, заставляет актрису переживать за чувства мужа и сохранение их отношений.

Дополнительную интригу в ситуацию вносят выводы эксперта по языку тела Джуди Джеймс. Проанализировав поведение пары на публике, она отметила, что Том Акерли выглядел неестественно скованным. Его напряженная мимика и попытки дистанцироваться от эпицентра внимания могут свидетельствовать о серьезном внутреннем дискомфорте и ревности.

Сама же Марго на последних кадрах кажется растерянной, что эксперты связывают со страхом перед возможным разводом. В то же время Элорди подчеркнуто избегает любых двусмысленных жестов, что, по мнению аналитиков, может быть попыткой скрыть реальную близость или просто нежеланием провоцировать дальнейший конфликт в семье Робби.