Настасья Самбурская вышла на публику в силуэтном платье с кружевом

В январе Настасья Самбурская опровергла слухи о романе с трэш-блогером Mellstroy. Пост об этом она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса выложила скриншот со слухами о том, что блогер якобы дарит ей цветы и дорогие подарки, включая трехкомнатную квартиру.