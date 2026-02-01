Настасья Самбурская вышла на публику в силуэтном платье с кружевом

Ричмонд
Актриса Самбурская показала фигуру в облегающем платье с кружевом
Актриса и певица Настасья Самбурская показала фигуру в силуэтном платье. Звезда опубликовала видео в соцсети.

38-летняя Самбурская стояла перед зеркалом в черном облегающем платье-миди с объемными плечами и кружевом на рукавах. Актриса дополнила образ массивным колье, серьгами и кожаной сумкой. Певица уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками.

В январе Настасья Самбурская опровергла слухи о романе с трэш-блогером Mellstroy. Пост об этом она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса выложила скриншот со слухами о том, что блогер якобы дарит ей цветы и дорогие подарки, включая трехкомнатную квартиру.

«Где моя трешка?! Я спрашиваю: где моя трешка?!» — написала она, задавшись вопросом, «под чем генерятся эти басни».

Настасья Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год звезда «Универа» состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса рассказывала, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал эмоциональному насилию.