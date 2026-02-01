88-летняя Немоляева раскрыла последствия исключения Дапкунайте из киносоюза

Члены российского Союза кинематографистов обладают различными привилегиями, сообщила в беседе с aif.ru советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.
Таким образом она прокомментировала информацию о том, что Союз кинематографистов РФ принял решение об исключении актрисы Ингеборге Дапкунайте и продюсера Александра Роднянского (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ) за многолетнюю неуплату членских взносов.
Постановление об исключении неплательщиков членских взносов было принято в ходе состоявшегося в декабре прошлого года XII Съезда Союза кинематографистов РФ.
Немоляева, которая много лет состоит в объединении, рассказала о некоторых преимуществах членства в Союзе кинематографистов.
«Разные могут быть. Например, еще в советское время это позволяло спокойно ходить в Дом кино. Мы могли поехать в Дом отдыха “Болшево”, не бесплатно, конечно, но простому человеку нельзя было туда приехать отдохнуть. Были разные привилегии, сейчас я из-за возраста ими не пользуюсь», — рассказала она.
Дом отдыха «Болшево», о котором упомянула Немоляева, в свое время посещали Фаина Раневская, Леонид Утесов, Аркадий Райкин, Аркадий Гайдар, Василий Шукшин, Владимир Высоцкий и другие. Там были написаны сценарии таких советских фильмов, как «Летят журавли», «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Среди современных преимуществ членства в Союзе кинематографистов РФ его участники называют, прежде всего, статус и возможность получить рекомендации от талантливейших представителей этой сферы.
Напомним, Дапкунайте уехала из России после начала специальной военной операции, сейчас она живет в Брюсселе. Актриса имеет британское гражданство благодаря второму бывшему мужу.