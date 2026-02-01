88-летняя Немоляева раскрыла последствия исключения Дапкунайте из киносоюза

«Разные могут быть. Например, еще в советское время это позволяло спокойно ходить в Дом кино. Мы могли поехать в Дом отдыха “Болшево”, не бесплатно, конечно, но простому человеку нельзя было туда приехать отдохнуть. Были разные привилегии, сейчас я из-за возраста ими не пользуюсь», — рассказала она.