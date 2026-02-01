В Госдуме объяснили исключение Дапкунайте из Союза кинематографистов РФ

Исключение из российского Союза кинематографистов РФ актрисы Ингеборги Дапкунайте и продюсера Александра Роднянского (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ) поддержала в беседе с aif.ru депутат Государственной Думы Елена Драпеко.
«Для Союза кинематографистов, безусловно, последствия исключения Дапкунайте и Роднянского будут положительными, потому что Союз очищается от предателей, от тех, кто предал свою страну. Поэтому я поддерживаю это решение», — подчеркнула она.
Отметим, что постановление об исключении Дапкунайте и Роднянского как неплательщиков членских взносов было принято в ходе состоявшегося в декабре прошлого года XII Съезда Союза кинематографистов РФ.