Ксения Алферова подтвердила развод с Егором Бероевым после 25 лет брака

Актриса заявила, что ее сердце вновь свободно
Егор Бероев и Ксения Алферова
Егор Бероев и Ксения Алферова

Актриса Ксения Алферова официально подтвердила расставание с супругом Егором Бероевым после 25 лет брака, сообщает Life.ru. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ она заявила, что ее сердце теперь свободно, а совместные фотографии с Бероевым на премьере нового фильма она отказалась делать — оба сели поодаль друг от друга.

Ксения рассказала, что последние три года для нее были тяжелыми, и теперь она чувствует себя свободной женщиной. Она подчеркнула, что была верна супругу и своим чувствам.

«Лично у меня? Я могу только за себя говорить. За свои личные чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего не говорю», — поделилась Алфёрова.

При этом прямо причины разрыва с экс-супругом актриса не раскрыла, оставив детали их личной жизни за кадром.