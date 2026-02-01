Ксения Алферова подтвердила развод с Егором Бероевым после 25 лет брака

Актриса Ксения Алферова официально подтвердила расставание с супругом Егором Бероевым после 25 лет брака, сообщает Life.ru. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ она заявила, что ее сердце теперь свободно, а совместные фотографии с Бероевым на премьере нового фильма она отказалась делать — оба сели поодаль друг от друга.
Ксения рассказала, что последние три года для нее были тяжелыми, и теперь она чувствует себя свободной женщиной. Она подчеркнула, что была верна супругу и своим чувствам.
«Лично у меня? Я могу только за себя говорить. За свои личные чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего не говорю», — поделилась Алфёрова.
При этом прямо причины разрыва с экс-супругом актриса не раскрыла, оставив детали их личной жизни за кадром.