Звезду «Эйфории» осудили за неуважительный поступок в адрес матери

Звезду сериала «Эйфория» Джейкоба Элорди раскритиковали за неуважительный поступок в адрес своей матери Мелиссы Элорди. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Джейкоб Элорди посетил премьеру фильма по роману Эмили Бронте «Грозовой перевал», в котором сыграл одну из главных ролей. Мероприятие состоялось 28 января в Голливуде. Перед красной дорожкой актер вынул жвачку изо рта и положил ее в руку своей матери. Некоторые интернет-пользователи раскритиковали артиста за неуважительный жест.
«Это совсем не мило», «Фу!», «Я только что ахнула», «В следующий раз проглоти жвачку. Вот, что сделали бы мы, женщины», — писали подписчики в Instagram.
Однако были и те, кто заступился за Джейкоба Элорди.
«Мама всегда приходит на помощь. Мне нравится, насколько он близок со своими родителями», — высказалась одна из фанаток артиста.
До этого Марго Робби и Джейкоба Элорди раскритиковали за флирт на публике. Они сейчас активно продвигают фильм «Грозовой перевал». В честь выхода ленты актриса заказала у дизайнера Сесе Файн-Хьюз для себя и коллеги парные перстни с выгравированной цитатой из произведения.
При этом Джейкоб Элорди в недавнем интервью изданию Fandango заявил, что на съемках между ними возникла «зависимость друг от друга». Актер подчеркнул, что ему было очень приятно работать с коллегой. Интернет-пользователи не оценили такие способы привлечения внимания к фильму.