Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Юлии Пересильд опубликовала фото в топе и шортах

16-летняя Анна Пересильд снялась в откровенном наряде
Дочь Юлии Пересильд опубликовала фото в топе и шортах
Дочь Юлии Пересильд опубликовала фото в топе и шортахИсточник: www_gazeta_ru

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна снялась в топе и шортах. Знаменитость разместила фото в соцсети.

16-летняя Анна Пересильд показала кадры, сделанные во время отдыха в Гонконге и Сингапуре. На одном из снимков актриса была запечатлена в черном топе с короткими рукавами с кружевом, который дополнила белыми шортами и темно-серой сумкой на плечо. Артистка предстала с собранными крабом волосами и макияжем в естественном стиле с блеском для губ.

Несколько недель назад Анна Пересильд выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в бордовом топе, который дополнила мини-юбкой в тон, кардиганом и черными кружевными колготками. Актриса позировала в кадре с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и блеском для губ.

До этого Анна Пересильд посетила балет «Щелкунчик» в Большом театре. Актриса выбрала для культурного мероприятия черно-белое мини-платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Артистка также надела золотой браслет. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж в естественном стиле.