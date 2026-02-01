Дочь Юлии Пересильд опубликовала фото в топе и шортах

16-летняя Анна Пересильд показала кадры, сделанные во время отдыха в Гонконге и Сингапуре. На одном из снимков актриса была запечатлена в черном топе с короткими рукавами с кружевом, который дополнила белыми шортами и темно-серой сумкой на плечо. Артистка предстала с собранными крабом волосами и макияжем в естественном стиле с блеском для губ.