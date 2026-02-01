Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

56-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику в платье с глубоким декольте

Актриса показала фигуру в платье с глубоким декольте

Актриса и певица Дженнифер Лопес показала фигуру в платье с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци подловили 56-летнюю Лопес вместе с сыном Максом в Лос-Анджелесе. Их сфотографировали, когда они подъехали к отелю Beverly Hills. Актриса вышла на публику в шелковом платье-комбинации с глубоким декольте и кружевом. Артистка дополнила образ прозрачными сабо на каблуках, браслетами, сумкой на плечо, массивными серьгами и очками. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах.

На днях Дженнифер Лопес засняли во время шоппинга в Беверли-Хиллз. Актриса отправилась за покупками в черном кожаном жакете, под который не стала надевать топ и бюстгальтер. Артистка добавила к образу макси-юбку, кожаные ботильоны на каблуках, кольца, массивные серьги и солнцезащитные очки. Знаменитость собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж с темно-розовой помадой.