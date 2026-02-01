56-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику в платье с глубоким декольте

На днях Дженнифер Лопес засняли во время шоппинга в Беверли-Хиллз. Актриса отправилась за покупками в черном кожаном жакете, под который не стала надевать топ и бюстгальтер. Артистка добавила к образу макси-юбку, кожаные ботильоны на каблуках, кольца, массивные серьги и солнцезащитные очки. Знаменитость собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж с темно-розовой помадой.