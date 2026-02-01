Звезда «Горничной» Сидни Суини показала фигуру в бюстгальтере и «голой» юбке

Ричмонд
Звезда «Горничной» показала фигуру в бюстгальтере и «голой» юбке

Звезда фильма «Горничная», актриса Сидни Суини продемонстрировала фигуру в белье. Фото опубликованы в соцсети.

28-летняя Сидни Суини показала бекстейдж фотосессии для журнала Cosmopolitan. На одном из кадров голливудская актриса была запечатлена в черном кружевном бюстгальтере, стрингах, нежно-розовом пушистом кардигане, прозрачной юбке и черных лаковых туфлях на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в нюдовых тонах.

На обложке журнала Сидни Суини позировала в розовой майке с глубоким декольте и бюстгальтере с отделкой из кружева. В кадре она также поддерживала грудь руками. Волосы ей распустили и сделали макияж с угольно-черными стрелками и подводкой.

До этого Сидни Суини стала гостьей гала-вечера, организованного журналом Variety и «Золотым глобусом» в отеле The Beverly Hilton. Голливудская актриса выбрала для закрытого светского мероприятия черное мини-платье с глубоким декольте, туфли на каблуках и кольцо. Звезда сериала «Эйфория» позировала перед фотографами с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.