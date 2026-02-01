Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Агата Муцениеце в легинсах снялась на тренировке во время похудения

Актриса показала, как занимается с личным тренером в спортзале
Агата Муцениеце в легинсах снялась на тренировке во время похудения: «Настроена серьезно»
Агата Муцениеце в легинсах снялась на тренировке во время похудения: «Настроена серьезно»Источник: www_gazeta_ru

Актриса Агата Муцениеце снялась на тренировке во время похудения. Снимками она поделилась в соцсети.

Муцениеце позировала в черных легинсах, шортах и белом топе. Образ дополнили кроссовки. Актриса также отказалась от укладки и макияжа. В кадре она с тренером делала упражнения на спину.

«А это я утром была в зале. Я настроена серьезно, как вы поняли», — написала актриса.

До этого Агата Муцениеце опубликовала фотографии из роддома. Один из снимков был сделан во время выписки звезды. Актриса была запечатлена вместе с сыном Тимофеем и дочерью Мией, которых родила от экс-супруга Павла Прилучного. Артистка позировала в коричневом трикотажном костюме и кроссовках. Знаменитость предстала с распущенными волосами и без макияжа.

При этом пока актриса не стала показывать фото с новорожденной дочерью.

Знаменитость родила девочку от музыканта Петра Дранги. О романе пары стало известно в конце 2024 года, а 25 августа 2025 года влюбленные сыграли свадьбу. Для артиста дочь стала первым ребенком, а для его избранницы — третьим.