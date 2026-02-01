Агата Муцениеце в легинсах снялась на тренировке во время похудения

Актриса Агата Муцениеце снялась на тренировке во время похудения. Снимками она поделилась в соцсети.
Муцениеце позировала в черных легинсах, шортах и белом топе. Образ дополнили кроссовки. Актриса также отказалась от укладки и макияжа. В кадре она с тренером делала упражнения на спину.
«А это я утром была в зале. Я настроена серьезно, как вы поняли», — написала актриса.
До этого Агата Муцениеце опубликовала фотографии из роддома. Один из снимков был сделан во время выписки звезды. Актриса была запечатлена вместе с сыном Тимофеем и дочерью Мией, которых родила от экс-супруга Павла Прилучного. Артистка позировала в коричневом трикотажном костюме и кроссовках. Знаменитость предстала с распущенными волосами и без макияжа.
При этом пока актриса не стала показывать фото с новорожденной дочерью.
Знаменитость родила девочку от музыканта Петра Дранги. О романе пары стало известно в конце 2024 года, а 25 августа 2025 года влюбленные сыграли свадьбу. Для артиста дочь стала первым ребенком, а для его избранницы — третьим.