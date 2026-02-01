В Петербурге снимут фильм о девочке-почтальоне из блокадного Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Новая кинокартина «Ленфильма» о девочке-почтальоне в блокадном Ленинграде покажет жителей осажденного города не страдальцами, а победителями, которые отстаивали свой город. Так прокомментировал работу над фильмом режиссер-постановщик Владимир Захаренко, корреспондент ТАСС побывал на площадке в один из последних съемочных дней.
«Чтобы получить работу почтальона, тем самым получить повышенное питание, обеспечить свою младшую сестру и не попасть в детский дом, как беспризорники, лишившиеся опекунства, Тамаре нужно получить работу почтальона, но, чтобы ее получить, ей нужно показать себя: сможет ли она в условиях голода и холода разнести свои первые пять писем. Главное — мы хотим показать блокадников не как страдальцев, а как победителей, которые отстояли свой город», — рассказал Захаренко.
Место съемок
Площадкой для съемок нескольких эпизодов стал двор здания филологического факультета Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, расположенный на 1-линии Васильевского острова. Еще не отреставрированное старинное здание с красивой фактурой сильно облегчает художникам-постановщикам работу, ведь можно обойтись без создания лишних декораций.
«Это место идеально подошло. Несмотря на свою камерность, мы можем снять здесь и разворот машин, и эвакуацию людей, и движения главных героев. Хотя с каждым годом подобных локаций в Санкт-Петербурге становится все меньше, идет реставрация города. А это [двор здания филфака РГПУ им. Герцена] аутентичное место», — рассказал генеральный продюсер фильма Иван Болотников.
По словам художника-постановщика Сергея Зайкова, локации для съемок фильма выбираются исходя из сцен, объема массовки и количества действия в кадре.
«У этого двора очень интересная геометрия. Как можно заметить, тут есть и апсида [полукруглый выступ в здании, увеличивающий его пространство — прим. ТАСС], и эркеры [небольшой балкон внутри комнаты с максимальным остеклением — прим. ТАСС], и в целом у него очень интересная геометрия. Все это украшает пространство и географию кадра, позволяет развести мизансцены. Еще очень важно, что двор не был отреставрирован, потому что таких фактур на современных, восстановленных зданиях уже не добиться», — подчеркнул Сергей Зайков.
Особую достоверность кадрам придают легендарные «полуторки». Эти подлинные грузовики, некогда доставлявшие по льду Ладожского озера в блокадный Ленинград продукты, сегодня «служат» в кино — они сохранены в рабочем состоянии в коллекции «Ленфильма».
Съемочные моменты
В один день на площадке находится более сотни человек — команда, актеры и массовка. Работы ведутся с раннего утра и до вечера в сжатые сроки — с 12 января по 5 февраля. Картина должна выйти в прокат уже в сентябре 2026 года, часть материала уже отправилась на монтаж.
Сейчас здесь снимают один из ключевых эпизодов: эвакуацию из блокадного Ленинграда. Главная героиня Тамара вместе с младшей сестрой прибегает в пункт сбора, чтобы покинуть город. Вместе с массовкой после команды «Внимание, начали!» оживает вся картинка: кто-то передает сверток с вещами, кто-то помогает женщине залезть в кузов «полуторки», кто-то ведет группу малышей к автобусу.
Однако в последний момент, когда машина уже готова тронуться, Тамара принимает судьбоносное решение. Она выпрыгивает из грузовика, чтобы остаться в осажденном Ленинграде и, получив работу, помогать людям. На фоне судьбы ребенка создатели хотят показать драму города.
Блокада Ленинграда
Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, — стала одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Историки отмечают, что точное число жертв установить невозможно, но современные исследования свидетельствуют, что оно значительно превышает ранее принятую цифру в 1,093 млн человек.
Несмотря на тяжелейшие условия осады, в городе продолжали функционировать промышленные предприятия, работали школы, больницы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать кольцо окружения, и лишь шестая — операция «Искра» в январе 1943 года — увенчалась успехом, позволив восстановить сухопутную связь с большой землей. Полностью освободить Ленинград от блокады удалось ровно год спустя, 27 января 1944 года.