В Петербурге снимут фильм о девочке-почтальоне из блокадного Ленинграда

«У этого двора очень интересная геометрия. Как можно заметить, тут есть и апсида [полукруглый выступ в здании, увеличивающий его пространство — прим. ТАСС], и эркеры [небольшой балкон внутри комнаты с максимальным остеклением — прим. ТАСС], и в целом у него очень интересная геометрия. Все это украшает пространство и географию кадра, позволяет развести мизансцены. Еще очень важно, что двор не был отреставрирован, потому что таких фактур на современных, восстановленных зданиях уже не добиться», — подчеркнул Сергей Зайков.