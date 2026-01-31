Педро Паскаль вспомнил о дружбе со звездой «Один дома» Кэтрин О’Харой

Педро Паскаль почтил память своей коллеги по сериалу «Одни из нас» (The Last of Us) Кэтрин О’Хары. Актер поделился эмоциональным постом в соцсети.
«Это гениально — быть рядом с тобой. Бесконечно благодарен. В моем мире все меньше света. Этот счастливый мир, в котором была ты… Буду помнить тебя всегда, единственная и неповторимая Кэтрин О’Хара», — написал актер.
О’Хара присоединилась к актерскому составу нашумевшего проекта во втором сезоне в роли психотерапевта Гейл. Героиня О’Хары является близким другом Джоэла, которого сыграл Педро Паскаль.
Актриса тепло отзывалась о коллеге по съемкам, называя его «открытым и милым», а также сказала в одном из интервью, что они «останутся друзьями навсегда».
Напомним, о смерти Кэтрин О’Хары стало известно 30 января 2026 года.