Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Педро Паскаль вспомнил о дружбе со звездой «Один дома» Кэтрин О’Харой

Актер поблагодарил актрису за то, что она была в его жизни
Педро Паскаль и Кэтрин О'Хара, фото: соцсети
Педро Паскаль и Кэтрин О'Хара, фото: соцсети

Педро Паскаль почтил память своей коллеги по сериалу «Одни из нас» (The Last of Us) Кэтрин О’Хары. Актер поделился эмоциональным постом в соцсети.

«Это гениально — быть рядом с тобой. Бесконечно благодарен. В моем мире все меньше света. Этот счастливый мир, в котором была ты… Буду помнить тебя всегда, единственная и неповторимая Кэтрин О’Хара», — написал актер.

О’Хара присоединилась к актерскому составу нашумевшего проекта во втором сезоне в роли психотерапевта Гейл. Героиня О’Хары является близким другом Джоэла, которого сыграл Педро Паскаль.

Актриса тепло отзывалась о коллеге по съемкам, называя его «открытым и милым», а также сказала в одном из интервью, что они «останутся друзьями навсегда».

Напомним, о смерти Кэтрин О’Хары стало известно 30 января 2026 года. 