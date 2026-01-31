Андрей Мерзликин откровенно высказался о разводе: «Мелочи разрушают все»

Андрей Мерзликин сделал личное признание на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел». Выходя на сцену, актер неожиданно заговорил не о кино, а о пережитом разводе — опыте, который, по его словам, полностью изменил его взгляды на жизнь.
Мерзликин признался, что расставание стало для него «колоссальным, тяжелым и трудно переносимым» испытанием. Именно после этого он по-настоящему осознал, насколько велика ценность семьи и близких отношений — гораздо больше, чем ему казалось раньше.
По словам Мерзликина, именно привычка обесценивать простые, на первый взгляд, вещи часто приводит к разрушению семьи. Актер отметил, что в повседневной суете люди не замечают мелочей, которые на самом деле являются фундаментом отношений.
«Мелочь может все разрушить. Но ты не обращаешь на это внимания. Ты привык обесценивать простые вещи, особенно то, что кажется незначительным. А по факту именно на это и надо обращать внимание», — сказал он со сцены.
Артист также добавил, что стремление «жить широкими шагами» нередко оборачивается потерями — прежде всего в личной жизни. Мерзликин отметил, что отношения требуют осознанной работы и бережного отношения, особенно в современном мире, где ожидания друг от друга становятся все выше.
Ранее Андрей Мерзликин рассказал о полном взаимопонимании с детьми.