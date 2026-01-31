Ричмонд
Никита Кологривый признался, занято ли его сердце

Актер раскрыл подробности личной жизни
Никита Кологривый на премьере фильма «Сокровища гномов», фото: пресс-служба
Никита Кологривый на премьере фильма «Сокровища гномов», фото: пресс-служба

Никита Кологривый сделал лаконичное и показательное заявление на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел». На красной дорожке корреспондент Super спросил актера о личной жизни, и его ответ оказался предельно честным.

Super поинтересовался, занято ли сердце артиста, однако Кологривый дал понять, что романтические отношения сейчас не входят в число его приоритетов. По словам актера, все его внимание и энергия сосредоточены на профессии.

«Занято ли мое сердце? Только искусством и кино», — коротко ответил Кологривый.

Артист, который за последние годы стал одним из самых обсуждаемых актеров российского кино, не впервые подчеркивает, что полностью погружен в работу. Судя по его словам, в ближайшее время он намерен посвящать себя новым ролям и творческим задачам, оставляя личную жизнь за кадром.