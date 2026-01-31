Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Мерзликин рассказал о полном взаимопонимании с детьми

Актер признался, что нашел общий язык с детьми
Андрей Мерзликин на премьере фильма «Сокровища гномов», фото: пресс-служба
Андрей Мерзликин на премьере фильма «Сокровища гномов», фото: пресс-служба

Андрей Мерзликин поделился подробностями своей семейной жизни и рассказал о том, какие отношения у него сейчас складываются с детьми.

На торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» актер признался, что сегодня между ними есть полный контакт и взаимное доверие — и именно это стало для него одним из самых ценных жизненных ощущений.

По словам Мерзликина, прошедший Новый год он провел в окружении своих детей и их друзей. В доме актера собралась целая компания подростков, и этот опыт оказался для него неожиданно ярким и вдохновляющим.

«У меня был полный дом подростков. И я получил колоссальное впечатление», — рассказал артист.

Мерзликин отметил, что с интересом наблюдал за молодежью и даже сравнивал их поведение с тем, какими были они сами в юности. По словам актера, современное поколение приятно его удивило.

«Я сам был когда-то подростком, и мы, конечно, иначе вели себя в Новый год. А тут я подумал: да вы что, у нас классная молодежь», — признался он.

Актер подчеркнул, что нынешние отношения с детьми построены на взаимной отдаче и уважении: они не только многого требуют, но и щедро делятся эмоциями, вниманием и теплом в ответ. Мерзликин отметил, что именно такое общение дает ему ощущение настоящей близости и гармонии в семье.