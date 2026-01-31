Андрей Мерзликин рассказал о полном взаимопонимании с детьми

Андрей Мерзликин поделился подробностями своей семейной жизни и рассказал о том, какие отношения у него сейчас складываются с детьми.
На торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» актер признался, что сегодня между ними есть полный контакт и взаимное доверие — и именно это стало для него одним из самых ценных жизненных ощущений.
По словам Мерзликина, прошедший Новый год он провел в окружении своих детей и их друзей. В доме актера собралась целая компания подростков, и этот опыт оказался для него неожиданно ярким и вдохновляющим.
«У меня был полный дом подростков. И я получил колоссальное впечатление», — рассказал артист.
Мерзликин отметил, что с интересом наблюдал за молодежью и даже сравнивал их поведение с тем, какими были они сами в юности. По словам актера, современное поколение приятно его удивило.
«Я сам был когда-то подростком, и мы, конечно, иначе вели себя в Новый год. А тут я подумал: да вы что, у нас классная молодежь», — признался он.
Актер подчеркнул, что нынешние отношения с детьми построены на взаимной отдаче и уважении: они не только многого требуют, но и щедро делятся эмоциями, вниманием и теплом в ответ. Мерзликин отметил, что именно такое общение дает ему ощущение настоящей близости и гармонии в семье.