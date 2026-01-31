Парадокс О’Хары в том, что она редко оказывалась в главной роли, но почти всегда захватывала все внимание зрителей. В жанре семейного кино она придавала персонажу глубокий характер, а в сатире неизменно добавляла драматические нотки. Именно поэтому ее любят и те, кто вырос на «Один дома», и зрители, открывшие ее заново благодаря сериалу «Шиттс Крик».