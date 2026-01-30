«Удачный брак»: Безруков поблагодарил жену, получая «Золотого орла»

Актер Сергей Безруков поблагодарил супругу Анну Матисон со сцены во время получения награды «Золотой орел», сообщает корреспондент Кино Mail. Торжественная церемония награждения самых заметных проектов по итогам 2025 года проходит в Москве на «Мосфильме».
Безруков удостоился статуэтки как лучший актер онлайн-сериала за роль в проекте «Плевако», режиссером и сценаристом которого выступила Анна Матисон.
«Спасибо Анечке, моей супруге. Удачный брак. Все в дом. Она получила “Нику” за лучший исторический сериал, и теперь “Золотой орел” летит в семью. За нас сейчас болеют дети, они не спят — Мария, Степа, Вася», — сказал Безруков, получая награду.
Сам сериал был назван лучшим проектом онлайн-платформы, обойдя «Аутсорс» и «Дыши». На актерскую награду вместе с Безруковым претендовали Иван Янковский («Аутсорс») и Сергей Гилев («Хирург»).