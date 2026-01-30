Сергей Безруков получил главную награду в номинации «Лучшая мужская роль в онлайн-сериале» на 24-й Национальной премии «Золотой орел», которая ежегодно вручается за достижения в кинематографе. Актер удостоен награды за роль в сериале «Плевако». Сам сериал назван лучшим проектом онлайн-платформы, обойдя «Аутсорс» и «Дыши».
Получая награду, артист поблагодарил свою супругу, режиссера Анну Матисон, которая также была удостоена награды как режиссер лучшего онлайн-сериала за «Плевако».
«Спасибо Анечке, моей супруге. Удачный брак. Все в дом. Она получила “Нику” за лучший исторический сериал, и теперь “Золотой орел” летит в семью. За нас сейчас болеют дети, они не спят — Мария, Степа, Вася», — произнес речь актер.
Также на награду претендовали Иван Янковский («Аутсорс») и Сергей Гилев («Хирург»).
Церемония награждения проходит в пятницу, 30 января, в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Ведущие премии «Золотой орел» — Юлия Пересильд и Милош Бикович.