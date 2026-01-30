«Спасибо Анечке, моей супруге. Удачный брак. Все в дом. Она получила “Нику” за лучший исторический сериал, и теперь “Золотой орел” летит в семью. За нас сейчас болеют дети, они не спят — Мария, Степа, Вася», — произнес речь актер.