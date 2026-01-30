Специальный приз премии «Золотой орел» получил Адабашьян

«Прежде всего хотелось бы поблагодарить тех, кто счел нужным выручить мне этот приз, и сказать, что моя заслуга в этом весьма относительная, потому что все мои многочисленные актерские профессии — это следствие работы подмастерьем при очень хороших мастерах», — сказал Адабашьян, получая награду из рук министра культуры России Ольги Любимовой.