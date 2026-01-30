Специальный приз премии «Золотой орел» получил Адабашьян

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Специальный приз за вклад в российский кинематограф на церемонии вручения премии «Золотой орел» получил заслуженный деятель искусств РФ режиссер, актер и кинодраматург Александр Адабашьян, передает корреспондент РИА Новости.
ХХIV торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» проходит в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».
«Прежде всего хотелось бы поблагодарить тех, кто счел нужным выручить мне этот приз, и сказать, что моя заслуга в этом весьма относительная, потому что все мои многочисленные актерские профессии — это следствие работы подмастерьем при очень хороших мастерах», — сказал Адабашьян, получая награду из рук министра культуры России Ольги Любимовой.
Адабашьян задал ироничный тон церемонии, рассказав историю о том, как он добирался на мероприятие.
«Я приехал сюда с приключениями. Шикарный китайский автомобиль застрял в сугробе у моего подъезда. Он до сих пор там стоит. Потом приехал другой, который меня сюда довез. Поэтому у меня возникла автомобильная ассоциация с этим геронтологическим призом», — рассказал артист.
Адабашьян родился в Москве в 1945 году. С 1970-х начал работать с режиссером Никитой Михалковым, с которым они сняли картины, ставшие классикой отечественного кино: среди них «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974) и «Раба любви» (1975), где Адабашьян работал в качестве художника-постановщика, а в фильмах «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни Обломова», «Очи чёрные» он выступил также как сценарист.
Премия «Золотой орел» учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.