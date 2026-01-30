На «Золотом орле» почтили память артистов, ушедших в 2025 году

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Память умерших в 2025 году артистов почтили в начале 24-й церемонии вручения премии «Золотой орел», передает корреспондент ТАСС.
«Спасибо вам. Мы всегда будем помнить ваши работы», — сказал со сцены ведущий церемонии — актер Милош Бикович.
Присутствующие в зале встали со своих мест, чтобы почтить память ушедших. Портреты артистов вывели на экран, а в сопровождении играл оркестр. В числе тех, чью память почтили участники церемонии, — режиссер Александр Митта, народный артист СССР Олег Стриженов, народная артистка РФ Вера Алентова, театральный режиссер Борис Юхананов, режиссер Юрий Мороз, композитор Родион Щедрин.
О премии
Ежегодная премия «Золотой орел», победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года.