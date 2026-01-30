На «Золотом орле» почтили память артистов, ушедших в 2025 году

Присутствующие в зале встали со своих мест, чтобы почтить память ушедших. Портреты артистов вывели на экран, а в сопровождении играл оркестр. В числе тех, чью память почтили участники церемонии, — режиссер Александр Митта, народный артист СССР Олег Стриженов, народная артистка РФ Вера Алентова, театральный режиссер Борис Юхананов, режиссер Юрий Мороз, композитор Родион Щедрин.