Вечером 30 января в Москве состоялось вручение 24-й премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Конкурс проводился в 23 номинациях. За призы боролись проекты, вышедшие в период с 1 декабря 2024 года по 1 ноября 2025 года.