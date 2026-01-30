Ричмонд
В Москве вручили кинопремию «Золотой орел 2026»: список победителей

Какие фильмы, сериалы, онлайн-проекты, актеры и актрисы удостоились престижной награды по итогам 2025 года, рассказывает Кино Mail
Сергей Безруков и Анна Матисон
Сергей Безруков и Анна МатисонИсточник: Legion-Media.ru

Вечером 30 января в Москве состоялось вручение 24-й премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Конкурс проводился в 23 номинациях. За призы боролись проекты, вышедшие в период с 1 декабря 2024 года по 1 ноября 2025 года.

Кинонаграды в 2026 году распределились следующим образом.

Лучшим фильмом названа военная драма «Август». Лента также победила в следующих номинациях: операторская работа, визуальные эффекты, монтаж и музыкальное оформление.

Кадр из фильма «Август»
Кадр из фильма «Август»

Приз за лучшую мужскую роль в кино забрали сразу три актера, сыгравшие в «Августе»: Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

Елену Лядову наградили как лучшую актрису за роль в спортивной драме «Первый на Олимпе», где она исполнила роль тренера.

Кадр из фильма «Первый на Олимпе»
Кадр из фильма «Первый на Олимпе»

Музыкальная драма с Юрой Борисовым «Пророк. История Александра Пушкина» получила награды за режиссуру (Феликс Умаров), сценарий, работу звукорежиссера, художника по костюмам и художника-постановщика.

Анна Чиповская унесла приз за лучшую женскую роль второго плана. Сергей Гилев, сыгравший в «Пророке» Александра Бенкендорфа, признан лучшим актером второго плана.

Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Екатерина Климова удостоилась «Золотого орла» за лучшую женская роль на телевидении (сериал «Атом»). В аналогичной мужской номинации победил Алексей Гуськов – и тоже за роль в «Атоме». Сам проект был назван лучшим телевизионным сериалом.

Кадр из сериала «Атом»
Кадр из сериала «Атом»

Лучшим проектом онлайн-платформы назван исторический сериал «Плевако». Сыгравшая в нем Ольга Лерман получила награду как актриса онлайн-сериала. Лучшим актером онлайн-сериала назвали Сергея Безрукова, исполнившего роль легендарного российского адвоката.

Кадр из сериала «Плевако»
Кадр из сериала «Плевако»

Лучший неигровой картиной стал «Путь» Светланы Музыченко. Среди короткометражных фильмов выделили «Немого» режиссера Арсена Аристакесяна, а среди анимационных картин — ленту «Булгаковъ» Станислава Соколова.

Специальный приз «За вклад в российский кинематограф» получил сценарист, режиссер и актер Александр Адабашьян.

«Золотой орел» — российская кинопремия, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства.