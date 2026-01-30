Вечером 30 января в Москве состоялось вручение 24-й премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Конкурс проводился в 23 номинациях. За призы боролись проекты, вышедшие в период с 1 декабря 2024 года по 1 ноября 2025 года.
Кинонаграды в 2026 году распределились следующим образом.
Лучшим фильмом названа военная драма «Август». Лента также победила в следующих номинациях: операторская работа, визуальные эффекты, монтаж и музыкальное оформление.
Приз за лучшую мужскую роль в кино забрали сразу три актера, сыгравшие в «Августе»: Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.
Елену Лядову наградили как лучшую актрису за роль в спортивной драме «Первый на Олимпе», где она исполнила роль тренера.
Музыкальная драма с Юрой Борисовым «Пророк. История Александра Пушкина» получила награды за режиссуру (Феликс Умаров), сценарий, работу звукорежиссера, художника по костюмам и художника-постановщика.
Анна Чиповская унесла приз за лучшую женскую роль второго плана. Сергей Гилев, сыгравший в «Пророке» Александра Бенкендорфа, признан лучшим актером второго плана.
Екатерина Климова удостоилась «Золотого орла» за лучшую женская роль на телевидении (сериал «Атом»). В аналогичной мужской номинации победил Алексей Гуськов – и тоже за роль в «Атоме». Сам проект был назван лучшим телевизионным сериалом.
Лучшим проектом онлайн-платформы назван исторический сериал «Плевако». Сыгравшая в нем Ольга Лерман получила награду как актриса онлайн-сериала. Лучшим актером онлайн-сериала назвали Сергея Безрукова, исполнившего роль легендарного российского адвоката.
Лучший неигровой картиной стал «Путь» Светланы Музыченко. Среди короткометражных фильмов выделили «Немого» режиссера Арсена Аристакесяна, а среди анимационных картин — ленту «Булгаковъ» Станислава Соколова.
Специальный приз «За вклад в российский кинематограф» получил сценарист, режиссер и актер Александр Адабашьян.
«Золотой орел» — российская кинопремия, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства.