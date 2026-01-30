Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии «Золотой Орел»

Путин приветствовал участников и гостей церемонии вручения премии «Золотой Орел»
«Золотой орел»
«Золотой орел»Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» и отметил, что эта престижная награда стала для деятелей кино свидетельством профессионального успеха и признания.

ХХIV торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» проходит в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

«Уважаемые друзья, приветствую вас на 24 церемонии вручения национальной премии в области кинематографии “Золотой Орел”. За прошедшее время эта престижная награда заслужила высокий общественный авторитет, стала для талантливых режиссеров и актеров, сценаристов и операторов, художников и композиторов ярким свидетельством профессионального успеха и признания», — говорится в приветствии, которое зачитала министр культуры России Ольга Любимова на церемонии.

Глава государства отметил, что лауреатов разных лет роднят искренняя любовь к избранному делу, смелость идей и замыслов, а главное — глубокое понимание уникальной роли кинематографа в жизни людей, в воспитании подрастающего поколения, в укреплении ценностей, которые объединяют наше общество.

«“Золотой Орел” дарит участникам и гостям церемонии прекрасную возможность поздравить нынешних триумфаторов, отметить их значимый вклад в движение замечательных традиций отечественной культуры. Желаю вам добрых, незабываемых впечатлений и всего наилучшего!» — заключил Путин.

Премия «Золотой орел» учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.