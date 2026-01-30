Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии «Золотой Орел»

«Уважаемые друзья, приветствую вас на 24 церемонии вручения национальной премии в области кинематографии “Золотой Орел”. За прошедшее время эта престижная награда заслужила высокий общественный авторитет, стала для талантливых режиссеров и актеров, сценаристов и операторов, художников и композиторов ярким свидетельством профессионального успеха и признания», — говорится в приветствии, которое зачитала министр культуры России Ольга Любимова на церемонии.