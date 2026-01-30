Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии «Золотой Орел»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» и отметил, что эта престижная награда стала для деятелей кино свидетельством профессионального успеха и признания.
ХХIV торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» проходит в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».
«Уважаемые друзья, приветствую вас на 24 церемонии вручения национальной премии в области кинематографии “Золотой Орел”. За прошедшее время эта престижная награда заслужила высокий общественный авторитет, стала для талантливых режиссеров и актеров, сценаристов и операторов, художников и композиторов ярким свидетельством профессионального успеха и признания», — говорится в приветствии, которое зачитала министр культуры России Ольга Любимова на церемонии.
Глава государства отметил, что лауреатов разных лет роднят искренняя любовь к избранному делу, смелость идей и замыслов, а главное — глубокое понимание уникальной роли кинематографа в жизни людей, в воспитании подрастающего поколения, в укреплении ценностей, которые объединяют наше общество.
«“Золотой Орел” дарит участникам и гостям церемонии прекрасную возможность поздравить нынешних триумфаторов, отметить их значимый вклад в движение замечательных традиций отечественной культуры. Желаю вам добрых, незабываемых впечатлений и всего наилучшего!» — заключил Путин.
Премия «Золотой орел» учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.