Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сериал о создателях советской атомной бомбы получил премию «Золотой орел»

«Атом» назван лучшим телевизионным сериалом за 2025 год
Кадр из сериала «Атом»
Кадр из сериала «Атом»

«Атом» назван лучшим телевизионным сериалом за 2025 год на 24-й премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Режиссер проекта — Нурбек Эген.

До этого награду за лучшую роль в телевизионном сериале вручили Алексею Гуськову, исполнившему в «Атоме» одну из главных ролей.

«Атом» рассказывает о создателях советской атомной бомбы. Главные роли в сериале исполнили Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Анна Чиповская.

Также на звание лучшего телесериала претендовали «В парке Чаир» режиссеров Сергея Коротаева, Влада Николаева и «Минута тишины» Ильи Шеховцова.

Церемония награждения «Золотой орел» проходит в пятницу, 30 января, в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Ведущие — Юлия Пересильд и Милош Бикович.