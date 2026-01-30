«Атом» назван лучшим телевизионным сериалом за 2025 год на 24-й премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Режиссер проекта — Нурбек Эген.
До этого награду за лучшую роль в телевизионном сериале вручили Алексею Гуськову, исполнившему в «Атоме» одну из главных ролей.
«Атом» рассказывает о создателях советской атомной бомбы. Главные роли в сериале исполнили Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Анна Чиповская.
Также на звание лучшего телесериала претендовали «В парке Чаир» режиссеров Сергея Коротаева, Влада Николаева и «Минута тишины» Ильи Шеховцова.
Церемония награждения «Золотой орел» проходит в пятницу, 30 января, в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Ведущие — Юлия Пересильд и Милош Бикович.