Гвинет Пэлтроу дала большое интервью Кино Mail, где, среди прочего, рассказала, что думает о разнице в возрасте между ее героиней и персонажем Тимоти Шаламе в фильме «Марти Великолепный».
«Я искренне считаю, что если для двух людей с большой разницей в возрасте это не имеет значения, то и для других это не должно быть проблемой», — прокомментировала 53‑летняя актриса.
Также Гвинет добавила, что мамы из родительских чатов, где она состоит, были взволнованы тем, что она снимается в романтических сценах с Тимоти Шаламе: «Думаю, женщинам нравится, когда их представляют способными на связь с молодым мужчиной».
По мнению Пэлтроу, общество всегда порицает любую связь между женщиной старшего возраста и более молодым мужчиной, и актриса считает это несправедливым.
«Было столько фильмов о парах, в которых женщина значительно старше мужчины, и мне кажется, неспроста зрители так ярко на них реагируют. Я уверена, что женщины старше 40 лет вполне способны любить и быть сексуальными. Зрителям нравится видеть на экране героинь, полных жизни», — отметила Пэлтроу.
Ранее Гвинет Пэлтроу раскритиковала стереотипы о возрасте.