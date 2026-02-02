Ричмонд
Гвинет Пэлтроу оценила разницу в возрасте с Тимоти Шаламе в «Марти Великолепном»

В интервью Кино Mail голливудская актриса отметила, что общество не одобряет связь между женщиной старшего возраста и более молодым мужчиной
Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе
Гвинет Пэлтроу и Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

Гвинет Пэлтроу дала большое интервью Кино Mail, где, среди прочего, рассказала, что думает о разнице в возрасте между ее героиней и персонажем Тимоти Шаламе в фильме «Марти Великолепный».

«Я искренне считаю, что если для двух людей с большой разницей в возрасте это не имеет значения, то и для других это не должно быть проблемой», — прокомментировала 53‑летняя актриса.

Также Гвинет добавила, что мамы из родительских чатов, где она состоит, были взволнованы тем, что она снимается в романтических сценах с Тимоти Шаламе: «Думаю, женщинам нравится, когда их представляют способными на связь с молодым мужчиной».

Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе на съемках фильма «Марти Великолепный», фото: соцсети
Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе на съемках фильма «Марти Великолепный», фото: соцсети

По мнению Пэлтроу, общество всегда порицает любую связь между женщиной старшего возраста и более молодым мужчиной, и актриса считает это несправедливым.

«Было столько фильмов о парах, в которых женщина значительно старше мужчины, и мне кажется, неспроста зрители так ярко на них реагируют. Я уверена, что женщины старше 40 лет вполне способны любить и быть сексуальными. Зрителям нравится видеть на экране героинь, полных жизни», — отметила Пэлтроу.

Ранее Гвинет Пэлтроу раскритиковала стереотипы о возрасте.