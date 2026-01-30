Елена Лядова получила главную награду в номинации «Лучшая женская роль в кино» на 24-й Национальной премии «Золотой орел», которая ежегодно вручается за достижения в кинематографе. Актрису наградили за роль в картине «Первый на Олимпе» — биографической спортивной ленте о Юрии Тюкалове, двукратном олимпийском чемпионе, мастере спорта по академической гребле.