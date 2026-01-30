Ричмонд
Климова и Лядова получили премию «Золотой орел» как лучшие актрисы

Актрисы отмечены в номинациях «Лучшая актриса в кино» и «Лучшая актриса в телевизионном сериале»
Елена Лядова на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба
Елена Лядова на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба

Елена Лядова получила главную награду в номинации «Лучшая женская роль в кино» на 24-й Национальной премии «Золотой орел», которая ежегодно вручается за достижения в кинематографе. Актрису наградили за роль в картине «Первый на Олимпе» — биографической спортивной ленте о Юрии Тюкалове, двукратном олимпийском чемпионе, мастере спорта по академической гребле.

На звание лучшей актрисы в кино также претендовали Юлия Пересильд за роль в фильме «Мужу привет» и Алена ДолголенкоПророк. История Александра Пушкина»).

Кадр из сериала «Атом»
Кадр из сериала «Атом»

Екатерина Климова получила «Золотого орла» за лучшую женскую роль на телевидении. Актрису наградили за роль в сериале «Атом».

Лучшей актрисой онлайн-сериала названа Ольга Лерман за роль в «Плевако».

Анна Чиповская удостоилась награды за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Пророк. История Александра Пушкина»

Церемония награждения «Золотой орел» проходит в пятницу, 30 января, в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Ведущие — Юлия Пересильд и Милош Бикович.