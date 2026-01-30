Марго Робби раскритиковали за выбор туфель: «Боль при каждом шаге»

Марго Робби состоит в браке с Томом Акерли. Она встретила своего будущего супруга в 2013 году на съемках драмы о Второй мировой войне «Французская сюита», где тот был помощником режиссера. Спустя три года, в декабре 2016 года, они поженились. Примечательно, что пара не объявляла о своей помолвке. У них есть сын.