52-летняя Хайди Клум снялась с обнаженной грудью на железной дороге

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном образе для анонса своей новой песни. Видео она опубликовала в своем блоге.
52-летнюю манекенщицу запечатлели на железной дороге. Она позировала в распахнутой белой шубе, демонстрируя на камеру обнаженную грудь и кружевные трусы. На ней также были надеты сапоги, оформленные высокими голенищами.
При этом стилисты распустили знаменитости волосы и уложили их в небрежную укладку. Визажисты, в свою очередь, сделали ей макияж в стиле smoky eyes.