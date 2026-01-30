Ричмонд
52-летняя Хайди Клум снялась с обнаженной грудью на железной дороге

52-летняя супермодель Хайди Клум снялась в откровенном образе на железной дороге

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном образе для анонса своей новой песни. Видео она опубликовала в своем блоге.

Хайди Клум
Хайди Клум

52-летнюю манекенщицу запечатлели на железной дороге. Она позировала в распахнутой белой шубе, демонстрируя на камеру обнаженную грудь и кружевные трусы. На ней также были надеты сапоги, оформленные высокими голенищами.

При этом стилисты распустили знаменитости волосы и уложили их в небрежную укладку. Визажисты, в свою очередь, сделали ей макияж в стиле smoky eyes.