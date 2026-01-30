Кара Делевинь удивила публику выходом на красную дорожку в откровенном наряде

33-летняя манекенщица предстала перед камерами в сияющем платье, которое было дополнено фиолетовым корсетом и подчеркивающим грудь декольте. Кроме того, она подобрала к наряду бархатные остроносые туфли с завязками на щиколотках и перчатки выше локтя из того же материала, что и платье. В качестве украшений Делевинь выбрала серьги с массивными камнями и ожерелье.