Известного европейского режиссера Жуана Канижу нашли мертвым в собственном доме

В Португалии нашли тело режиссера Жуана Канижу
Жуан Канижу
Жуан КанижуИсточник: Legion-Media.ru

Известного европейского режиссера Жуана Канижу нашла мертвым его домработница. Как сообщают местные СМИ, тело Канижу нашли в его доме неподалеку от поселка Вила-Висоза (Португалия).

Причины смерти 68-летнего кинематографиста не уточняются.

Канижу снял свой первый полнометражный фильм в 1988 года и концентрировался на семейных историях, сильных женских персонажах и проблемах португальского общества.

Фильм Жуана Канижу «Темный рыцарь» о мужчине, продающем дочь русской мафии ради спасения собственной жизни, принесла картине номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В 2023 году режиссер получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале за фильм «Плохая жизнь».

Также Жуан Канижу работал театральным режиссером, ставил пьесы Дэвида Мамета и Юджина О’Нила. Перед смертью режиссер завершал работу над своим последним фильмом «Encenação», а примерно за две недели до этого снимал связанную с картиной пьесу.