Известного европейского режиссера Жуана Канижу нашли мертвым в собственном доме

Также Жуан Канижу работал театральным режиссером, ставил пьесы Дэвида Мамета и Юджина О’Нила. Перед смертью режиссер завершал работу над своим последним фильмом «Encenação», а примерно за две недели до этого снимал связанную с картиной пьесу.