Ник Фрост признался в том, что сделал ради роли Хагрида в новом сериале

Актер Ник Фрост, который сыграет Хагрида в новом сериале о Гарри Поттере от HBO, рассказал, что перед получением роли пересмотрел все оригинальные фильмы франшизы. Кроме того, он выписал слово «Хагрид» семь тысяч раз. Актер добавил, что киноленты о мальчике, который выжил, в его семье пересматривают каждый год на Рождество. Откровениями актер поделился в интервью The Guardian.