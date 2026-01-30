Ник Фрост признался в том, что сделал ради роли Хагрида в новом сериале

Актер Ник Фрост, который сыграет Хагрида в новом сериале о Гарри Поттере от HBO, рассказал, что перед получением роли пересмотрел все оригинальные фильмы франшизы. Кроме того, он выписал слово «Хагрид» семь тысяч раз. Актер добавил, что киноленты о мальчике, который выжил, в его семье пересматривают каждый год на Рождество. Откровениями актер поделился в интервью The Guardian.
«Мы пересматриваем их всей семьей на Рождество каждый год. Начинаем 20 декабря и заканчиваем через полторы недели. До того как меня утвердили на роль Хагрида, моя жена предложила мне манифестировать желание. Поэтому на прошлое Рождество я посмотрел подряд все восемь фильмов, пока писал от руки слово “Хагрид” семь тысяч раз», — заявил Ник Фрост.
Ранее Ник Фрост восхитился тем, как Робби Колтрейн исполнил роль Хагрида, однако призывал фанатов не ожидать от него точной копии.
«Я собираюсь сделать что-то не “другое”, я думаю, нужно уважительно относиться к теме, но в рамках этого есть место для особенностей», — рассказал актер.
Он добавил, что всегда воспринимал Хагрида как «милого потерянного, жесткого забавного и доброго ребенка».
Что известно о сериале «Гарри Поттер»
Производством нового сериала занимается студия HBO, подразделение Warner Bros. Discovery. Его сюжет будет основан на семи культовых книгах британской писательницы Джоан К. Роулинг. Она также является одним из исполнительных продюсеров шоу. Проект будет длиться десять лет. «Фантастические твари» (спин-оффы поттерианы) не будут частью нового сериала.
Съемки сериала начались 14 июля 2025 года на студии Warner Bros. в Ливсдене (Великобритания). Премьера сериала запланирована на 2027 год на платформах HBO и HBO & Max.
Роли главных героев исполнят Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли). В сериале также снимутся Бел Паули (Петунья Дурсль), Амос Китсон (Дадли Дурсль), Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Локс Пратт (Драко Малфой) и многие другие.