Режиссер «Черного лебедя» с помощью ИИ снял сериал о Войне за независимость США

Режиссер Даррен Аронофски выступил продюсером нового короткометражного сериала On This Day… 1776, созданного с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Проект реализован его студией Primordial Soup, ориентированной на работу с ИИ, в партнерстве с Google DeepMind и будет выходить на YouTube-канале журнала Time. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Об этом сообщает здание The Hollywood Reporter (THR).