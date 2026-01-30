«Мне очень интересно было прочитать ваши мысли. Что я сама думаю по этому поводу. Для меня поход в театр, как ни странно, — тоже событие, потому что я хожу туда каждый день, но поход в качестве зрителя — это событие. Для меня это особенный день. Но очень важен вопрос уместности. Я с трудом представляю, что я пошла в Мариинку в свитшоте. Для меня это огромное событие. Я в Мариинку хожу раз в год. Если пойду на балет, на оперу, в Михайловский театр в Петербурге, то я обязательно элегантно оденусь. То же касается драматических театров — БДТ, Ленсовета… Мне бы хотелось устроить самой себе праздник. Я не говорю про вечернее платье, но элегантный вид важен», — призналась актриса.