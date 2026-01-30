Ричмонд
Елизавета Боярская рассказала зрителям о дресс-коде при посещении театра

Актриса рассказала, что нужно одеваться элегантно
Елизавета Боярская на премьере сериала «Тоннель», фото: пресс-служба
Елизавета Боярская на премьере сериала «Тоннель», фото: пресс-служба

Елизавета Боярская обратилась к поклонникам с просьбой рассказать, в чем они ходят в театр — в нарядной или повседневной одежде. 40-летняя актриса отметила, что решила поговорить со зрителями на эту тему, так как впереди у нее семь спектаклей подряд.

«Коль уж у меня такая театральная неделя, хотела узнать ваше мнение: как вы считаете, нужно ли наряжаться в театр? Вы считаете, что можно ходить в театр, как хочется — более демократично, в джинсах и свитере, в кроссовках? Или вам кажется, что театр — это то место, куда нужно обязательно красиво одеться, и это какой-то особенный день, когда ты идешь в театр, поэтому хочется выглядеть иначе, чем каждый день», — обратилась к поклонникам звезда сериала «Опасная близость».

Елизавета Боярская
Елизавета Боярская

Многие отметили, что поход в театр — это праздник для них. Зрители признались, что стараются в такие вечера одеваться красиво. Боярская согласилась с их мнением и поблагодарила за то, что они поделились своими рассказами.

«Мне очень интересно было прочитать ваши мысли. Что я сама думаю по этому поводу. Для меня поход в театр, как ни странно, — тоже событие, потому что я хожу туда каждый день, но поход в качестве зрителя — это событие. Для меня это особенный день. Но очень важен вопрос уместности. Я с трудом представляю, что я пошла в Мариинку в свитшоте. Для меня это огромное событие. Я в Мариинку хожу раз в год. Если пойду на балет, на оперу, в Михайловский театр в Петербурге, то я обязательно элегантно оденусь. То же касается драматических театров — БДТ, Ленсовета… Мне бы хотелось устроить самой себе праздник. Я не говорю про вечернее платье, но элегантный вид важен», — призналась актриса.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская, фото: соцсети
Максим Матвеев и Елизавета Боярская, фото: соцсети

Она также напомнила, что в нынешнее время есть очень много неформальных театров, где слишком праздничный наряд зрителя может быть не совсем уместным. Боярская отметила, что в такие места можно надеть джинсы, свитшоты и другие повседневные вещи.

Актриса добавила, что особая трудность состоит в том, чтобы отвести детей в театр. По словам звезды, она согласна, чтобы старший наследник выбрал любую одежду для такого мероприятия. Главное для нее — чтобы он пошел.

Елизавета Боярская
Елизавета Боярская

«Потом, наверное, когда вырастит, тоже поймет ценность походов совместных в театры и будет как-то по-другому к этому относиться. Но сейчас тоже важно его не спугнуть», — отметила актриса.

В конце она поблагодарила зрителей, которые посещают театры, в частности постановки с ее участием. Боярская отметила, что ей интересно общаться с публикой и обсуждать важные темы.

Ранее Елизавета Боярская подарила матери на 73-летие историю рода Луппиан. 