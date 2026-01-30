Ричмонд
Евгений Евстигнеев лишился роли Ивана Грозного в комедии Гайдая из-за конфликта

Царя в народной комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» вместо Юрия Яковлева мог сыграть Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев в фильме «Царь»
Евгений Евстигнеев в фильме «Царь»

Знаменитую двойную роль в комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 года мог сыграть не Юрий Яковлев, а совсем другой актер.

Как сообщает издание Life.ru, Гайдай изначально мечтал видеть в образе Ивана Грозного и управдома Ивана Бунши Юрия Никулина — своего давнего друга и коллегу по предыдущим картинам. Однако Никулин отказался, опасаясь, что фильм «положат на полку».

В поисках идеального исполнителя Гайдай пригласил на пробы Евгения Лебедева, Георгия Вицина и Евгения Евстигнеева. Последний понравился режиссеру больше других и был почти утвержден.

Но Евстигнеев покинул проект из-за шутливой фразы Гайдая. Режиссер процитировал реплику из сценария: «Когда вы говорите, у меня такое ощущение, что вы бредите». Актер воспринял слова как личный выпад, возник конфликт — и Евстигнеев отказался от роли.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Тогда Гайдай обратился к Юрию Яковлеву, с которым раньше не работал. Этот выбор стал судьбоносным: Яковлев виртуозно обыграл контраст характеров, создав две совершенно разные, но одинаково яркие роли.

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973) — культовая советская комедия об экспериментах с перемещением во времени. Главные роли исполнили Александр Демьяненко, Юрий Яковлев и Леонид Куравлев