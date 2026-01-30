Но Евстигнеев покинул проект из-за шутливой фразы Гайдая. Режиссер процитировал реплику из сценария: «Когда вы говорите, у меня такое ощущение, что вы бредите». Актер воспринял слова как личный выпад, возник конфликт — и Евстигнеев отказался от роли.